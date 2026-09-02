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#Roman francophone

Un mal irréparable

Lionel Duroy

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A la fin d'une vie couronnée de succès, l'écrivain Frédéric Riegerl découvre que ses parents lui ont menti. Ils lui ont délibérément caché les tortures que leur ont infligées les communistes roumains au début des années cinquante. Ils lui ont toujours fait croire que son histoire a commencé à leur arrivée en France. Il avait sept ans. Quelle vie aurait été la sienne s'il avait su la vérité ? Aurait-il connu une autre destinée si ses parents n'avaient pas cru légitime de lui dissimuler le cauchemar qu'ils ont enduré ? Cette question ne va plus cesser de l'obséder.

Par Lionel Duroy
Chez J'ai lu

|

Auteur

Lionel Duroy

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Un mal irréparable

Lionel Duroy

Paru le 02/09/2026

373 pages

J'ai lu

9,30 €

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