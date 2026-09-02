Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Fardeau

Matthieu Niango

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il préparait l'agrégation de philosophie quand sa mère lui a révélé qu'elle avait été adoptée. Elle n'a jamais voulu savoir qui étaient ses parents biologiques. Matthieu, lui, veut savoir. Au terme d'une enquête extravagante, il découvre que sa mère est née en 1943 dans un Lebensborn, ces pouponnières nazies auxquelles les SS confiaient leurs enfants pour qu'ils deviennent de purs Aryens. Il n'est pas évident d'accepter que votre grand-père était un nazi. Encore plus déroutant d'apprendre que votre grand-mère était une juive hongroise qui a conçu votre mère avec un officier de l'armée allemande. Français par sa mère, ivoirien par son père, nazi par son grand-père, juif par sa grand-mère, Matthieu Niango est en droit de se poser quelques questions sur la complexité de son héritage.

Par Matthieu Niango
Chez J'ai lu

|

Auteur

Matthieu Niango

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Fardeau par Matthieu Niango

Commenter ce livre

 

Le Fardeau

Matthieu Niango

Paru le 02/09/2026

380 pages

J'ai lu

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290437292
9782290437292
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.