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L'école des câlins

Veronica Genovese, Martina Orsi

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Draghetto ne va pas à l'école. Mais un jour, par hasard, il découvre une école fréquentée par de nombreux petits animaux différents, où l'on joue, où l'on apprend ensemble et où il se passe quelque chose de très étrange : les grands embrassent les petits et les couvrent de baisers. Draghetto décide de s'approcher et il découvre le monde des câlins. Draghetto ne va pas à l'école : ses parents sont convaincus qu'un petit dragon doit seulement apprendre à voler, à cracher du feu et à faire un peu peur. Mais un jour, par hasard, Draghetto découvre une école fréquentée par de nombreux petits animaux différents, où l'on joue, où l'on apprend ensemble et où il se passe quelque chose de très étrange : les grands embrassent les petits et les couvrent de baisers. Draghetto décide de s'approcher et, entre nouveaux amis, activités partagées et tentatives un peu maladroites, il découvre le monde des câlins.

Par Veronica Genovese, Martina Orsi
Chez Sassi Editore

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Auteur

Veronica Genovese, Martina Orsi

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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L'école des câlins

Veronica Genovese, Martina Orsi trad. Romain Labat

Paru le 13/08/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

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