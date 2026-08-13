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Le bocal du courage

Susanna Covelli, Chiara Ravizza

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Un livre qui aborde le thème délicat de la séparation, parfait pour la rentrée scolaire, afin de rappeler aux plus petits que l'amour de ceux qui nous aiment est toujours en nous. L'école va bientôt reprendre et Honey, très heureux de cette nouvelle année, est impatient de revoir ses amis. Il remarque cependant que sa petite soeur Tina a une expression qu'il connaît bien. En effet, depuis quelques jours, il remarque une certaine inquiétude sur son visage. Est-ce parce que le grand jour approche aussi pour Tina ?

Par Susanna Covelli, Chiara Ravizza
Chez Sassi Editore

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Auteur

Susanna Covelli, Chiara Ravizza

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Le bocal du courage

Susanna Covelli, Chiara Ravizza trad. Romain Labat

Paru le 13/08/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

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