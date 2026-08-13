Le bocal du courage

Un livre qui aborde le thème délicat de la séparation, parfait pour la rentrée scolaire, afin de rappeler aux plus petits que l'amour de ceux qui nous aiment est toujours en nous. L'école va bientôt reprendre et Honey, très heureux de cette nouvelle année, est impatient de revoir ses amis. Il remarque cependant que sa petite soeur Tina a une expression qu'il connaît bien. En effet, depuis quelques jours, il remarque une certaine inquiétude sur son visage. Est-ce parce que le grand jour approche aussi pour Tina ?