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#Roman francophone

Dans nos pierres et dans nos os

Nathaniel Ian Miller

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Après une tentative malheureuse d'installation à Reykjavík, le jeune Orri reprend le chemin de la ferme familiale, au coeur de la campagne islandaise. Pendant un an, il se plonge dans un quotidien rude qu'il croyait connaître : celui de la terre, des bêtes et d'une nature aussi fascinante qu'imprévisible. Mais entre une météo capricieuse, les fragilités inattendues de ses parents, les secousses de sa vie sentimentale et l'incertitude de l'avenir, Orri voit vaciller toutes ses convictions. Avec l'humour et la tendresse qui le caractérisent, Nathaniel Ian Miller signe un magnifique roman sur les défis du changement, les grandes décisions et l'art difficile de la transmission.

Par Nathaniel Ian Miller
Chez J'ai lu

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Auteur

Nathaniel Ian Miller

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Dans nos pierres et dans nos os

Nathaniel Ian Miller trad. Emmanuelle Heurtebize

Paru le 02/09/2026

409 pages

J'ai lu

9,50 €

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