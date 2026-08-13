Changer les plans

"Je n'aime pas les contacts physiques avec des étrangers. Alors pourquoi est-ce que le sien me semble si réconfortant ? " Rédactrice freelance au sarcasme mordant, Olivia rêve d'un refuge loin du bruit, des attentes - ; et des déceptions. Lorsqu'elle achète un terrain isolé au bord d'un lac, entouré de forêt, elle croit enfin tenir la paix qu'elle convoite. Un endroit à elle, à l'abri du monde. Jonathan, l'entrepreneur chargé du projet, est jovial, lumineux et impossible à ignorer : exactement le genre d'homme qu'Olivia préfère éviter. Pourtant, à mesure que le chantier avance, leur attirance devient manifeste et ils découvrent qu'ils cachent tous deux des blessures qui les ont façonnés. Pour Olivia, aimer signifie risquer d'être utilisée. Et, pour Jonathan, atteindre ses objectifs pourrait vouloir dire tout perdre. Le passé parviendra-t-il à les rapprocher ou, au contraire, les poussera-t-il à fuir ?