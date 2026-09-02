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Le petit chêne et le moineau

Christine Davenier, Alexandra Garibal

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Il y avait, dans la forêt, un petit chêne qui poussait fort de travers. Tous les animaux voulaient le redresser. Seul le moineau pensa à l'écouter... Pour les animaux de la forêt, cela ne faisait aucun doute : ce petit arbre si tordu ne pourrait jamais pousser, ni donner de fruits, ni caresser le soleil. Il fallait le redresser ! Alors ils le poussèrent, ils l'attachèrent, mais rien n'y fit. Un soir, sans que personne ne le voie, le moineau se blottit contre le petit chêne, lui parla, écouta... Au matin, il rassembla tous les animaux et proposa d'entourer le petit arbre et de chanter pour lui. Pourtant sceptiques et moqueurs, les animaux acceptèrent. Ils vinrent jour après jour chanter pour le petit chêne, parfois à tue-tête, parfois tout bas... Une histoire pour s'épanouir tel que l'on est.

Par Christine Davenier, Alexandra Garibal
Chez Editions Didier

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Auteur

Christine Davenier, Alexandra Garibal

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Le petit chêne et le moineau

Christine Davenier, Alexandra Garibal

Paru le 02/09/2026

32 pages

Editions Didier

13,90 €

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