Le petit chêne et le moineau

Il y avait, dans la forêt, un petit chêne qui poussait fort de travers. Tous les animaux voulaient le redresser. Seul le moineau pensa à l'écouter... Pour les animaux de la forêt, cela ne faisait aucun doute : ce petit arbre si tordu ne pourrait jamais pousser, ni donner de fruits, ni caresser le soleil. Il fallait le redresser ! Alors ils le poussèrent, ils l'attachèrent, mais rien n'y fit. Un soir, sans que personne ne le voie, le moineau se blottit contre le petit chêne, lui parla, écouta... Au matin, il rassembla tous les animaux et proposa d'entourer le petit arbre et de chanter pour lui. Pourtant sceptiques et moqueurs, les animaux acceptèrent. Ils vinrent jour après jour chanter pour le petit chêne, parfois à tue-tête, parfois tout bas... Une histoire pour s'épanouir tel que l'on est.