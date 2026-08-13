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Un feu qui parle au coeur

Anne Céline Denis

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Développer sa créativité dans un parcours biblique : en découvrant le feu qui parlait au coeur des patriarches, faisant d'eux d'incroyables créatifs Les patriarches de la Bible sont de grands créatifs. Partir à leur rencontre sous cet angle, c'est découvrir une créativité (et pas seulement la création ou la procréation) qui parle à la nôtre. Abraham et Noé posent les fondements d'une créativité qui a pour symbole l'arche sur les flots et l'invention de la vigne. Joseph le Patriarche voit sa créativité éprouvée : nous aussi, nous avons nos citernes créatives ! Joseph nous apprend l'importance du pardon pour une créativité qui collabore avec Dieu. Moïse découvre le Buisson Ardent : désormais, il va mener la " créativité en exode " du peuple juif. Entrent en scène Betsaleel, l'artisan/artiste qui façonne l'Arche d'alliance. Moins connu, il est pourtant le modèle même du créatif béni par Dieu ; Le roi David nous offre "la lyre éternelle " : les psaumes nous aident à confier notre créativité à Dieu. Il y a aussi les obstacles : Salomon bâtit le Temple, mais le Temple sera détruit : quels pièges guettent le créatif ? Et enfin, et si Joseph de Nazareth, qui les récapitule tous, n'était pas seulement un simple " charpentier ", mais bien plus ? Patron des travailleurs et des artisans, sa créativité au service du Christ continue et nous inspire à notre tour...

Par Anne Céline Denis
Chez Parole et silence

|

Auteur

Anne Céline Denis

Editeur

Parole et silence

Genre

Théologie

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Un feu qui parle au coeur

Anne Céline Denis

Paru le 24/09/2026

240 pages

Parole et silence

18,00 €

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