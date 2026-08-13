Véhicules de pompiers

Un livre magnifiquement illustré et riche en contenu, qui invite les jeunes lecteurs à explorer l'évolution du monde des pompiers au fil de l'histoire. Une aventure fascinante qui stimule la curiosité et montre avec émerveillement comment les outils et les techniques ont évolué. A travers le progrès technologique, l'ouvrage montre l'évolution des modes d'intervention : des premiers pompiers de l'Antiquité aux camions - citernes modernes, des grands hydravions aux solutions les plus innovantes du futur, telles que les drones et les robots anti-incendie. Sans oublier nos amis à quatre pattes ! Des mascottes et icônes historiques aux véritables unités cynophiles pour la recherche et le sauvetage.