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Véhicules de pompiers

Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

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Un livre magnifiquement illustré et riche en contenu, qui invite les jeunes lecteurs à explorer l'évolution du monde des pompiers au fil de l'histoire. Une aventure fascinante qui stimule la curiosité et montre avec émerveillement comment les outils et les techniques ont évolué. A travers le progrès technologique, l'ouvrage montre l'évolution des modes d'intervention : des premiers pompiers de l'Antiquité aux camions - citernes modernes, des grands hydravions aux solutions les plus innovantes du futur, telles que les drones et les robots anti-incendie. Sans oublier nos amis à quatre pattes ! Des mascottes et icônes historiques aux véritables unités cynophiles pour la recherche et le sauvetage.

Par Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio
Chez Nuinui jeunesse

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Auteur

Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Véhicules

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Véhicules de pompiers

Francesco Tomasinelli, Diletta Sartorio

Paru le 03/09/2026

48 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

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Scannez le code barre 9782889575107
9782889575107
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