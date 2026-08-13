Calendrier Espace fascinant

Embarquez pour un voyage interstellaire chaque mois avec le calendrier 2027 Espace fascinant : explorez les mystères de l'univers tout en organisant votre année avec style ! Découvrez les superbes visuels présentés dans ce calendrier illustré : - galaxie spirale NGC 1448 ; - galaxies des Antennes ; - galaxie d'Andromède ; - région de formation d'étoiles N159 dans le Grand Nuage de Magellan ; - région de formation d'étoiles NGC 2467 ; - nébuleuse de la Bulle NGC 7635 ; - pôle sud de Jupiter ; - étoile CW Leo ; - nébuleuse du Crabe ; - galaxie spirale NGC 2683 ; - galaxie spirale NGC 1448. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !