Foucault avant Foucault

A l'occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, première enquête sur la jeunesse de l'un des penseurs les plus influents du monde contemporain. Raconter les années de formation de Michel Foucault, c'est comprendre comment une pensée prend forme. Il est étonnant de voir à quel point les thèmes qui jalonnent son oeuvre - la psychiatrie, la religion, le système carcéral, le pouvoir arbitraire - sont inscrits dans les murs, les sols et l'histoire de sa ville natale, Poitiers. Avec le jeune Michel, nous entendons les murmures de la maison familiale rue Arthur-Ranc, nous arpentons les couloirs de la clinique de Pont-Achard où travaille son père, les salles feutrées de l'Institut Larnay, école pour enfants sourds-muets-aveugles, les pierres silencieuses de l'abbaye de Ligugé qui abrite un vaste réseau de Résistance. Ces lieux originels sont plus qu'un simple décor, ils contiennent en germe une pensée qui connaîtra un retentissement mondial. David Puaud marche dans les pas de Foucault et feuillette la ville comme un livre : institutions, rituels et rencontres, autant de traces et de fantômes qui éclairent la genèse d'une pensée appelée à irriguer durablement les sciences humaines et sociales.