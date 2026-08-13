Calendrier Bébés animaux

Craquez chaque mois pour les plus adorables bébés animaux : chiots, pandas, orques, alpaga, girafe, renard roux, hérisson, Sterne naine, chèvre, tigre et bien d'autres petites boules de poils attendrissantes dans ce calendrier 2027 plein de douceur et de tendresse. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !