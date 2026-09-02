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Le petit Marketing

Nathalie Houver

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En 48 pages et 14 fiches pratiques, le Petit Marketing fournit tous les savoirs fondamentaux de la fonction marketing, des outils d'analyse à l'autodiagnostic d'entreprise, notamment : - définir un positionnement ; - analyser la concurrence ; - définir des cibles commerciales ; - connaître les études de marché ; - opérer une veille informationnelle ; - créer et développer une marque ; - déterminer une politique de prix ; - distribuer et diffuser une offre. Retrouvez des compléments sur l'intelligence artificielle ainsi que des activités pédagogiques via le test interactif en fin d'ouvrage. ? Depuis plus de 13 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés de plus d'une vingtaine de thématiques en fiches synthétiques et en 48 pages. Mis à jour chaque année, ils sont un repère indispensable pour tout étudiant ou professionnel.

Par Nathalie Houver
Chez Dunod

|

Auteur

Nathalie Houver

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

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Le petit Marketing

Nathalie Houver

Paru le 02/09/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

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Scannez le code barre 9782100896349
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