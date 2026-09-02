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Flashcards Droit des affaires DCG 2

Joanna Genovese

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Mettez toutes les chances de votre côté pour valider votre DCG ! Entièrement détachables, pratiques et ludiques, adoptez un outil de révision très efficace : les Flashcards ! Grâce à leur format nomade et compact, emportez-les partout et révisez où et quand vous le souhaitez. Mémorisez l'ensemble du programme de l'UE 2 - Droit des affaires, les notions fondamentales du droit commercial en 170 Flashcards et entraînez-vous différemment : - créez un planning de révisions personnalisé avec au moins 4 rappels (multiplier les répétitions favorise la mémorisation) ; - employez la méthode Leitner en adaptant votre fréquence de révision en fonction de votre maîtrise des notions ; - révisez à plusieurs pour stimuler la mémorisation grâce à la collaboration et à la compétition. Vos révisions, vos règles, vos Flashcards, appropriez-vous la méthode - annotez les Flashcards avec des exemples, des schémas et des moyens mémo-techniques ; - développez un code couleur pour classer et hiérarchiser les informations, les rendre plus claires et plus efficaces ; - faites des rappels actifs en vous testant sur les notions sans regarder la réponse.

Par Joanna Genovese
Chez Dunod

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Auteur

Joanna Genovese

Editeur

Dunod

Genre

DCG2 Droit des sociétés

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Flashcards Droit des affaires DCG 2

Joanna Genovese

Paru le 02/09/2026

180 pages

Dunod

15,50 €

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