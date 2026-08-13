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Calendrier Hokusai

Collectif, Place des Victoires

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Plongez dans l'univers artistique de Hokusai avec ce calendrier 2027 : une magnifique sélection de ses oeuvres & estampes iconiques, pour organiser l'année avec élégance et inspiration. Calendrier mural au format 30 x 42 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles ! Katsushika Hokusai est l'un des artistes japonais les plus célèbres au monde, maître incontesté de l'estampe et figure majeure du mouvement ukiyo-e (" images du monde flottant "). Né à Edo (l'actuelle Tokyo) en 1760, il commence son apprentissage artistique dès l'adolescence, influencé par la peinture chinoise, japonaise et plus tard par les estampes occidentales. Polyvalent et prolifique, Hokusai a produit des milliers d'oeuvres : peintures, estampes, mangas (carnets de croquis) et illustrations. Il est surtout connu pour sa série légendaire "Trente-six vues du mont Fuji", dont l'iconique "La Grande Vague de Kanagawa" est devenue un symbole mondial de l'art japonais. Hokusai a renouvelé l'estampe par son sens du mouvement, son attention aux détails de la nature et sa capacité à mêler spiritualité et quotidien. Innovateur, curieux et autodidacte, il a changé plusieurs fois de nom au cours de sa carrière - ; une manière pour lui de marquer ses évolutions artistiques. Il a influencé de nombreux artistes occidentaux, tels que Monet, Van Gogh ou Debussy, et reste une figure centrale du dialogue entre art japonais et art occidental. Hokusai est mort en 1849 à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui une oeuvre monumentale, visionnaire, et toujours vivante.

Par Collectif, Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Collectif, Place des Victoires

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Calendriers adulte

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Calendrier Hokusai

Collectif, Place des Victoires

Paru le 20/08/2026

12 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

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