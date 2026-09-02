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#Essais

Irvin Yalom

Chantal Motto

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Irvin Yalom, psychiatre et écrivain américain, est mondialement reconnu pour ses concepts et sa pratique de la thérapie existentielle et pour ses romans associant philosophie et psychologie. Ce thérapeute a su marier bienveillance, humanisme et profondeur, et l'écrivain intègre avec originalité des principes philosophiques à ses récits captivants. Chantal Motto vous fait découvrir les coulisses de la rédaction des écrits du psychiatre. Vous sont dévoilés les atouts thérapeutiques d'Irvin Yalom comme l'importance de l'empathie et du contre-transfert, ainsi que les bienfaits des thérapies de groupe. L'autrice explore son parcours, depuis une enfance marquée par la pauvreté et l'antisémitisme, jusqu'à sa brillante carrière à Stanford, où il a révolutionné la psychothérapie. Ce livre met en lumière un homme dont les romans à multiples facettes réjouissent de nombreux lecteurs à travers le monde et dont les enseignements nourrissent d'innombrables thérapeutes. Un ouvrage pédagogique, à la croisée de la biographie, de la vulgarisation scientifique et du développement personnel.

Par Chantal Motto
Chez Dunod

|

Auteur

Chantal Motto

Editeur

Dunod

Genre

Histoire de la psychologie

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Irvin Yalom

Chantal Motto

Paru le 02/09/2026

208 pages

Dunod

19,90 €

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Scannez le code barre 9782100890149
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