Irvin Yalom, psychiatre et écrivain américain, est mondialement reconnu pour ses concepts et sa pratique de la thérapie existentielle et pour ses romans associant philosophie et psychologie. Ce thérapeute a su marier bienveillance, humanisme et profondeur, et l'écrivain intègre avec originalité des principes philosophiques à ses récits captivants. Chantal Motto vous fait découvrir les coulisses de la rédaction des écrits du psychiatre. Vous sont dévoilés les atouts thérapeutiques d'Irvin Yalom comme l'importance de l'empathie et du contre-transfert, ainsi que les bienfaits des thérapies de groupe. L'autrice explore son parcours, depuis une enfance marquée par la pauvreté et l'antisémitisme, jusqu'à sa brillante carrière à Stanford, où il a révolutionné la psychothérapie. Ce livre met en lumière un homme dont les romans à multiples facettes réjouissent de nombreux lecteurs à travers le monde et dont les enseignements nourrissent d'innombrables thérapeutes. Un ouvrage pédagogique, à la croisée de la biographie, de la vulgarisation scientifique et du développement personnel.