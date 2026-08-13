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Neurosciences. Psychopharmacologie en 27 fiches

Marie-Hélène Canu, Erwan Dupont

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Que se passe-t-il dans le corps lors de la prise de médicaments ou de drogues ? Quels en sont les effets sur le psychisme et l'humeur ? Comment les hormones affectent-elles des comportements tels que la prise alimentaire ou le comportement social ? En 27 fiches, ce livre présente les fondements de la psychopharmacologie, la science qui étudie les effets des médicaments et des drogues sur le psychisme, le comportement et l'humeur. Il aborde la communication chimique entre les neurones, les classes de psychotropes, ainsi que les mécanismes de la toxicomanie. Richement illustré, cet ouvrage rassemble tous les concepts essentiels pour réviser efficacement et réussir ses cours de Licence ! Chaque fiche contient : Un résumé de cours avec les grands concepts à maîtriser. De nombreux schémas - Des points d'attention - Des exercices avec corrigés détaillés. Ressources numériques offertes. Pour mieux comprendre et pour tester vos connaissances : 32 schémas interactifs à compléter.

Par Marie-Hélène Canu, Erwan Dupont
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Marie-Hélène Canu, Erwan Dupont

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Cerveau et psychologie

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Neurosciences. Psychopharmacologie en 27 fiches

Marie-Hélène Canu, Erwan Dupont

Paru le 13/08/2026

224 pages

De Boeck supérieur

18,95 €

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Scannez le code barre 9782807377271
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