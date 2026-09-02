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Ecologie comportementale

Serge Aron

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Depuis la Préhistoire, l'être humain s'intéresse au comportement animal. Les peintures rupestres de bisons ou de mammouths témoignent déjà d'une connaissance fine de leur mode de vie. Pour l'Homme préhistorique, connaître le comportement de l'animal qu'il chasse - ou par lequel il est menacé - était un enjeu vital. Dans la nature, les animaux sont confrontés à de nombreux défis : échapper à la prédation, surmonter des périodes de disette et être suffisamment compétitifs pour accéder à la nourriture, aux sites de reproduction ou aux partenaires sexuels. Dans un environnement incertain et souvent hostile, la survie repose avant tout sur la capacité à s'adapter aux conditions du milieu. Cet ouvrage présente de manière accessible les fondements du comportement animal. Il éclaire les causes majeures des comportements (gènes, hormones, apprentissage et culture) et les principaux systèmes de communication du monde vivant. Il illustre l'adaptation des comportements dans cinq thèmes fondamentaux : l'alimentation, la défense contre les prédateurs, la sélection sexuelle, les stratégies de reproduction et les comportements sociaux.

Par Serge Aron
Chez Dunod

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Auteur

Serge Aron

Editeur

Dunod

Genre

Ethologie

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Ecologie comportementale

Serge Aron

Paru le 02/09/2026

467 pages

Dunod

38,00 €

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Scannez le code barre 9782100883943
9782100883943
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