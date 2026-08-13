Un manuel essentiel pour comprendre comment la science révèle, jour après jour, l'histoire de la vie sur Terre". L'évolution est un champ scienti ? que en perpétuel mouvement. Dans ce livre, vous découvrirez une discipline en pleine e ? ervescence et nourrie par les progrès fulgurants de la génétique, de la modélisation et des données empiriques. Les auteurs nous montrent à travers plus de 2 000 illustrations comment les biologistes testent leurs hypothèses, interprètent les résultats et construisent une vision cohérente de la diversité du vivant. Schémas explicatifs, ? gures détaillées et illustrations accompagnent chaque concept pour en faciliter la compréhension et en révéler toute la richesse. Ce livre, plébiscité par les experts, s'impose comme une référence incontournable. Il retrace les mécanismes fondamentaux de l'évolution et les grandes étapes de l'histoire de la vie... jusqu'à l'émergence de notre propre espèce.