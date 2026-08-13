Le Grevisse de l'étudiant - L'essentiel de la théorie littéraire

Pour apprendre, comprendre et pouvoir réaliser soi-même une analyse critique de texte Une référence pour la critique, l'analyse et l'argumentation littéraires avec : - 6 périodes, du Moyen Age au XXIe siècle, pour une progression chronologique - 170 citations critiques centrées sur les grandes problématiques de la création, de la réception et des principales questions textuelles et littéraires (langage littéraire, place du lecteur, narration, mémoire, subjectivité...) - 30 textes littéraires analysés, issus de 5 grands genres : roman, poésie, théâtre, essai, autobiographie/autofiction (écritures de soi) Pour chacun des textes littéraires analysés : - une perspective historique : mise en contexte de l'auteur et de l'oeuvre, inscription dans un moment littéraire ou culturel - une perspective générique : réflexion sur l'inscription dans un genre littéraire et sur la manière dont il en reprend, transforme ou renouvelle les codes - une perspective critique : analyse du texte littéraire à l'aide de citations commentées, issues d'auteurs, de critiques ou de théoriciens contemporains - des encadrés de conseils méthodologiques OFFERTS EN LIGNE : les audios des 30 textes littéraires La référence des étudiants de Lettres, à l'université ou en classes préparatoires. Concours d'entrée des grandes écoles, CAPES, agrégation.