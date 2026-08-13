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Introduction à la psychologie cognitive

André Didierjean, Patrick Lemaire

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Le manuel de référence sur le fonctionnement de la pensée humaine Comment la pensée humaine fonctionne-telle ? La psychologie cognitive tente de répondre à cette question fondamentale en étudiant les mécanismes impliqués dans la perception, la reconnaissance des formes, la mémoire, l'attention, le raisonnement, les jugements de probabilités, la prise de décision, la résolution de problèmes ou encore le langage. Dans cette 4e édition entièrement remise à jour, les auteurs proposent un bilan complet des connaissances en psychologie cognitive, intégrant les recherches les plus récentes. Ils mettent la compréhension des mécanismes de la pensée à la portée de tous, grâce à : - + de 200 concepts-clés clairement définis ; - + de 150 études illustrant le propos ; - + de 250 graphiques et photos ; - des outils d'autoévaluation spécialement destinés aux étudiants, dont + de 190 questions de révision. Une approche claire et pédagogique qui fait de ce livre un outil indispensable de l'étudiant ! Les + en ligne pour les étudiants : - Résumés audios - 40 questions de réflexion - + de 200 flash-cards pour réviser les concepts-clés

Par André Didierjean, Patrick Lemaire
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

André Didierjean, Patrick Lemaire

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Cerveau et psychologie

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Introduction à la psychologie cognitive

André Didierjean, Patrick Lemaire

Paru le 13/08/2026

448 pages

De Boeck supérieur

26,90 €

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Scannez le code barre 9782807332041
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