Ils ont accueilli des matchs entrés dans la légende ; été la scène de buts d'anthologie ou de cruelles défaites ; vu des trophées fièrement brandis devant des milliers de supporters et autant de larmes versées par des champions et fans abattus. Des temples originels (Centenario, Wembley, Maracanã...) aux chaudrons à l'ambiance de feu (Bombonera, Celtic Park, Vélodrome, San Paolo...), sans oublier les enceintes qui se sont imposées à la mémoire collective (Hampden Park et ses poteaux carrés, le scénario dramatique du Sánchez Pizjuán, Jalisco et les Bleus de 1986...), bienvenue dans les Stades mythiques du foot, qui ont bien plus d'histoires à nous raconter qu'on ne l'imagine.