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CRPE Admission M2

Michèle Guilleminot

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Cet ouvrage complet offre tous les outils indispensables pour réussir les épreuves orales du concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE). Ce livre propose : - La présentation des épreuves pour comprendre les attentes du jury - Les conseils méthodologiques nécessaires à la préparation des épreuves orales - Les programmes scolaires et prérequis pédagogiques et didactiques à assimiler - Les connaissances théoriques à avoir sur les notions clés (développement et psychologie de l'enfant, système éducatif...) - Des exercices d'entraînement et des exemples de questions - Des séances-leçons types et des sujets d'annales avec corrigés pour se familiariser avec les épreuves d'admission

Par Michèle Guilleminot
Chez Studyrama

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Auteur

Michèle Guilleminot

Editeur

Studyrama

Genre

Concours CRPE

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CRPE Admission M2

Michèle Guilleminot

Paru le 13/08/2026

440 pages

Studyrama

24,90 €

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