Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Note et cas pratique

Christophe Carles

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage a pour objectif de vous préparer aux épreuves de la note de synthèse, de la note avec solutions opérationnelles et du cas pratique des concours administratifs de catégories A et B. Détaillant les spécificités de chacune des épreuves, il présente les compétences attendues : synthèse, analyse, réflexion et rédaction. Pas à pas, apprenez à... - gérer votre temps ; - mobiliser vos connaissances ; - lire rapidement et prendre des notes efficaces ; - améliorer vos capacités rédactionnelles. Des sujets d'annales récents, accompagnés de corrigés, vous permettent de vous entraîner en situation et d'acquérir les bons réflexes.

Par Christophe Carles
Chez Studyrama

|

Auteur

Christophe Carles

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Note et cas pratique par Christophe Carles

Commenter ce livre

 

Note et cas pratique

Christophe Carles

Paru le 13/08/2026

180 pages

Studyrama

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759060399
9782759060399
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.