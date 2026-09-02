Cozy Stickers (avec pince) - Soirée Spooky

PAR ELLIEVSBEAR Un hôtel hanté, une incantation dans un cimetière, un vampire confortablement installé dans son petit cercueil : découvrez 10 scènes effrayantes... mais surtout adorables ! Utilisez la pince fournie pour recréer ces mondes pleins de douceur avec plus de 600 stickers. Suivez le modèle ou réinventez la scène en laissant libre cours à votre imagination ! Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers