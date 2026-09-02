Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Cozy Stickers (avec pince) - Soirée Spooky

Xxx, Ellievsbear

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
PAR ELLIEVSBEAR Un hôtel hanté, une incantation dans un cimetière, un vampire confortablement installé dans son petit cercueil : découvrez 10 scènes effrayantes... mais surtout adorables ! Utilisez la pince fournie pour recréer ces mondes pleins de douceur avec plus de 600 stickers. Suivez le modèle ou réinventez la scène en laissant libre cours à votre imagination ! Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers

Par Xxx, Ellievsbear
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx, Ellievsbear

Editeur

Hachette

Genre

Loisirs créatifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cozy Stickers (avec pince) - Soirée Spooky par Xxx, Ellievsbear

Commenter ce livre

 

Cozy Stickers (avec pince) - Soirée Spooky

Xxx, Ellievsbear

Paru le 10/09/2026

24 pages

Hachette

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017388043
9782017388043
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.