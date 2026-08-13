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Gardien-brigadier de police municipale / Garde champêtre

Marc Dalens

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Ce livre vous accompagne durant votre préparation au concours externe ou aux premier et second concours internes de gardien-brigadier de police municipale. Il s'adresse également à ceux qui préparent le concours externe de garde champêtre (catégorie C). A travers une présentation, des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents, ce guide permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Rédaction d'un rapport - Explication de texte LES EPREUVES D'ADMISSION - Tests psychotechniques - Entretien avec le jury - Epreuves sportives

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Gardien-brigadier de police municipale / Garde champêtre

Marc Dalens

Paru le 13/08/2026

360 pages

Studyrama

19,90 €

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Scannez le code barre 9782759060351
9782759060351
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