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Moments de vie

Nogales carmen Gomez, Carmen Gomez Nogales, Disney

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PAR CARMEN NOGALES Alice prenant le thé, les Aristochats en plein cours de musique ou encore Lilo et Stitch en train de construire un château de sable, rejoignez vos personnages Disney préférés dans ces moments de vie. Utilisez la pince fournie pour recréer ces 10 tableaux adorables avec plus de 750 stickers. Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers

Par Nogales carmen Gomez, Carmen Gomez Nogales, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Nogales carmen Gomez, Carmen Gomez Nogales, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Moments de vie

Nogales carmen Gomez, Carmen Gomez Nogales, Disney

Paru le 02/09/2026

44 pages

Hachette

12,00 €

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Scannez le code barre 9782017386520
9782017386520
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