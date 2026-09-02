PAR CARMEN NOGALES Alice prenant le thé, les Aristochats en plein cours de musique ou encore Lilo et Stitch en train de construire un château de sable, rejoignez vos personnages Disney préférés dans ces moments de vie. Utilisez la pince fournie pour recréer ces 10 tableaux adorables avec plus de 750 stickers. Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers