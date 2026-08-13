L'économie avec Alice, c'est du gâteau !

Une approche originale fondée sur le storytelling en suivant étape par étape Alice, une créatrice d'entreprise, pour tout comprendre des mécanismes de l'économie indispensables aux PME/TPE avec des vidéos supports et une application de jeux pour smartphones. Une méthode originale, simple et efficace fondée sur le storytelling pour comprendre et maîtriser les connaissances de base en économie, indispensables aux TPE et aux PME. Au début de chaque chapitre Alice, une jeune créatrice d'entreprise, se pose une question d'économie. Dans une première partie, l'auteur répond à Alice sur le ton du storytelling en s'appuyant sur des exemples très pratiques. La même question est ensuite traitée de façon plus classique. Des schémas et des visuels sont prévus pour aider le lecteur dans son apprentissage. A la fin de chaque chapitre, un quiz et un exercice sont proposés. Cet ouvrage est accompagné de compléments gratuits : 14 vidéos fournissant des informations essentielles aux TPE et PME et une application de jeux de comptabilité et de S. I. sur smartphones.