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Vie de princesse

Disney, María Cebrián Hidalgo

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PAR MARÍA HIDALGO CEBRIÁN Aurore et Philippe dansant dans la clairière, Belle et la Bête dans la librairie du château, Raiponce en train de peindre Pascal dans sa tour... Découvrez la vie de vos princesses préférées dans ces scènes adorables. Utilisez la pince fournie pour recréer ces 10 tableaux Disney et Pixar plus mignons les uns que les autres avec plus de 800 stickers. Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers

Par Disney, María Cebrián Hidalgo
Chez Hachette

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Auteur

Disney, María Cebrián Hidalgo

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Vie de princesse

Disney, María Cebrián Hidalgo

Paru le 02/09/2026

44 pages

Hachette

12,00 €

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Scannez le code barre 9782017378266
9782017378266
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