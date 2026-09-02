Vie de princesse

PAR MARÍA HIDALGO CEBRIÁN Aurore et Philippe dansant dans la clairière, Belle et la Bête dans la librairie du château, Raiponce en train de peindre Pascal dans sa tour... Découvrez la vie de vos princesses préférées dans ces scènes adorables. Utilisez la pince fournie pour recréer ces 10 tableaux Disney et Pixar plus mignons les uns que les autres avec plus de 800 stickers. Inclus dans le livre : - 10 scènes à customiser - 20 planches de stickers transparents - 1 pince pour positionner les stickers