Vaincre le décrochage scolaire constitue depuis des années une priorité nationale, européenne et un sujet de société. Il s'agit de refuser les déterminismes, de développer des facteurs de protection et d'accrochage et d'incarner au quotidien les valeurs républicaines en donnant à chaque élève prise sur son parcours. Cette deuxième édition met en évidence les résultats significatifs obtenus depuis plus de 10 ans par l'action publique, fondée sur une mobilisation partenariale installée dans la durée. Elle prend en compte les évolutions législatives et réglementaires récentes, tout particulièrement l'obligation de formation pour les 16-18 ans qui instaure un changement de paradigme profond. L'ouvrage montre comment les acteurs de terrain se sont approprié cette politique, la développent et en assurent la continuité, en lien avec la recherche et les comparaisons internationales, quels que soient les aléas politiques. Il donne des exemples d'actions mises en oeuvre : · Comment et avec qui mettre en place, dans un établissement, une politique globale de réduction du décrochage ? · Comment repérer les signes avant-coureurs du décrochage ? · Comment utiliser le droit au retour en formation, la conservation des acquis pour faire évoluer les pratiques pédagogiques ? Un outil indispensable pour tous ceux qui travaillent dans le second degré ou se préparent à y travailler.