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Livre memory des animaux

Disney, Xxx

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Le premier livre jeu de mémoire Disney pour les tout-petits ! - Un jeu ludique pour permettre aux petits de développer leur sens de l'observation et leur faculté de mémorisation. - Un livre tout-carton, solide et facilement manipulable pour les petites mains. - En parcourant son livre, l'enfant pourra jouer tour à tour avec les personnages du Roi Lion, du Livre de la Jungle, du Monde de Nemo, de Winnie l'Ourson, des Aristochats et de 1001 pattes. - Des volets dissimulent les héros Disney et Pixar. L'enfant doit constituer des paires avec les personnages identiques en faisant glisser les volets un à un. Attention, sur chaque décor, il y a un intrus ! - En bonus, grâce des questions simples, l'enfant peut aussi s'amuser avec une mini activité de cherche et trouve. A partir de 18 mois. La règle : Fais glisser deux volets. Si c'est le même animal, tu rejoues, sinon tu les refermes. Le gagnant est celui qui associera toutes les paires et trouvera l'intrus !

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

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Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Livre memory des animaux

Disney, Xxx

Paru le 02/09/2026

14 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017367369
9782017367369
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