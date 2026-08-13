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Adorables capybaras

Sarah Grateley, Sunisa Rae

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Une histoire toute douce à lire et à toucher avec un adorable capybara à câliner et à accrocher au bras ou au livre pour ne jamais le perdre. Une peluche accompagne l'histoire tendre d'un petit capybara. Ce petit livre tout carton invite les petits à partager un moment de tendresse et de complicité. Grâce à sa peluche à clipser au bras ou au livre, l'histoire se prolonge en jeu et en câlins, à la maison comme en balade. Un format malin et rassurant, parfait pour accompagner les premières lectures.

Par Sarah Grateley, Sunisa Rae
Chez Hemma

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Auteur

Sarah Grateley, Sunisa Rae

Editeur

Hemma

Genre

Tout-carton

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Adorables capybaras

Sarah Grateley, Sunisa Rae

Paru le 27/08/2026

99 pages

Hemma

12,95 €

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Scannez le code barre 9782508064272
9782508064272
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