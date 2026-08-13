Adorables capybaras

Une histoire toute douce à lire et à toucher avec un adorable capybara à câliner et à accrocher au bras ou au livre pour ne jamais le perdre. Une peluche accompagne l'histoire tendre d'un petit capybara. Ce petit livre tout carton invite les petits à partager un moment de tendresse et de complicité. Grâce à sa peluche à clipser au bras ou au livre, l'histoire se prolonge en jeu et en câlins, à la maison comme en balade. Un format malin et rassurant, parfait pour accompagner les premières lectures.