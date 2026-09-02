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Mon feutre magique la forêt

Isabelle Chauvet

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Un bloc à spirale de 12 pages d'activités magiques sur la thématique de la forêt, avec un feutre à réservoir à eau maintenu par un élastique, visible dès la couverture. Grâce à son feutre à remplir avec de l'eau, l'enfant passe sur les pages et fait apparaître comme par magie les images et les couleurs pour ensuite disparaître. 6 activités ludiques, faciles d'utilisation, sans se tacher, réutilisables : 2 cherche & trouve, 1 jeu de " bon chemin " , 1 coloriage, 1 page de dessin, 1 page de graphisme.

Par Isabelle Chauvet
Chez Hachette

|

Auteur

Isabelle Chauvet

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mon feutre magique la forêt

Isabelle Chauvet

Paru le 16/09/2026

12 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017359203
9782017359203
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