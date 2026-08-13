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Almanach de la lune et des saisons intérieures

Jessica Rollero

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L'almanach idéal pour vivre au rythme de la lune et écouter ses saisons intérieures, pour une année épanouie et pleine de réussite. Au fil des saisons et des cycles lunaires, cet almanach vous propose : - Des rituels d'épanouissement : écoute intérieure, énergie, créativité, lâcher-prise, pleine conscience, sérénité... - Des conseils pour être en harmonie avec la lune : esbats, sabbats, protection, bénédiction, divination, etc. - Des activités pour se reconnecter à soi et à la nature. - Des recettes bienfaisantes et naturelles. - Des ateliers " fait maison " pour réaliser poudres, encens, encres, attrape-rêves, etc. Mois par mois, les infos clés à connaître réunies dans un tableau synoptique : saint du jour, cycles lunaires (lune montante/descendante, croissante/décroissante), zodiaque, événement lunaire, etc. Chaque mois, le cercle des lunes permet de noter ses humeurs, ses cycles, ses rêves et tout ce que vous désirez indiquer : à vous de le personnaliser ! En bonus : une introduction détaillée et illustrée sur la lune, ses rythmes et ses influences. Les thématiques : Dans l'invisible, oeuvrons ; Voir & entrevoir ; Astralement vôtre ; Pouvoirs lunaires ; Rituels du mois ; Accueillir & recueillir ; Observer la nature ; Au fil des croyances et traditions ; Recettes & breuvages ; Correspondances ; Cabinet d'apothicaire ; Et puis tourner la page.

Par Jessica Rollero
Chez Suzac

|

Auteur

Jessica Rollero

Editeur

Suzac

Genre

Calendriers adulte

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Almanach de la lune et des saisons intérieures

Jessica Rollero

Paru le 13/08/2026

256 pages

Suzac

14,90 €

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Scannez le code barre 9782487211421
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