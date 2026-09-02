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#Album jeunesse

DISNEY PRINCESSES - Qui suis-je ? - Boîte de jeu de cartes

Disney

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Es-tu sûr de bien connaître toutes les Princesses Disney ? Seul ou à plusieurs, teste tes connaissances tout en t'amusant avec Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, Pocahontas et plein d'autres personnages ! - Seul : Découvre quelle Princesse t'inspire au quotidien en piochant une carte au hasard. Ensuite, réfère-toi au livret pour tout savoir sur ce personnage et sa personnalité. - A plusieurs : Essaie de faire deviner le personnage que tu as tiré aux autres joueurs, en répondant à leurs questions uniquement par oui ou par non. Tu peux également mimer ou dessiner ! - 50 cartes, un livre, 4 types de jeu possibles, des règles du jeu. - De 5 à 99 ans... à jouer entre amis ou en famille !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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DISNEY PRINCESSES - Qui suis-je ? - Boîte de jeu de cartes

Disney

Paru le 02/09/2026

50 pages

Hachette

12,95 €

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Scannez le code barre 9782017327684
9782017327684
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