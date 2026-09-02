DISNEY PRINCESSES - Qui suis-je ? - Boîte de jeu de cartes

Es-tu sûr de bien connaître toutes les Princesses Disney ? Seul ou à plusieurs, teste tes connaissances tout en t'amusant avec Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel, Pocahontas et plein d'autres personnages ! - Seul : Découvre quelle Princesse t'inspire au quotidien en piochant une carte au hasard. Ensuite, réfère-toi au livret pour tout savoir sur ce personnage et sa personnalité. - A plusieurs : Essaie de faire deviner le personnage que tu as tiré aux autres joueurs, en répondant à leurs questions uniquement par oui ou par non. Tu peux également mimer ou dessiner ! - 50 cartes, un livre, 4 types de jeu possibles, des règles du jeu. - De 5 à 99 ans... à jouer entre amis ou en famille !