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#Roman étranger

Contes du Rif

Jamâl Abarrou, Nounja Abarrou

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Ce recueil présente dix-neuf contes du parler d'Ayt Weryaghel (Rif central, Maroc), écrits en tifinagh et traduits en français. Les huit premiers mettent en scène Jehha, bouffon légendaire du roi, rusé et malicieux. Les suivants narrent les aventures du hérisson et du chacal, animaux mythiques du Rif et des Marocains, mais évoquent aussi les idiots du village, un Petit Homme qui réussit à dompter une ogresse ou encore un justicier qui défend les femmes, lesquelles ont une grande importance chez les Imazighen (Berbères). Cette galerie de personnages, les situations et péripéties mais aussi les travers des gens nourrissent l'humour et l'ironie de ces contes.

Par Jamâl Abarrou, Nounja Abarrou
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jamâl Abarrou, Nounja Abarrou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature berbère

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Contes du Rif

Jamâl Abarrou, Nounja Abarrou

Paru le 02/07/2026

198 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

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Scannez le code barre 9782336623641
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