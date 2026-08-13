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La Recherche de l'invisible

Philippe Coudray, Lucas Brat

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A la fin des années '80, entre les palais figés de Venise et l'énergie bouillonnante de Milan, deux jeunes vies s'apprêtent à basculer. Luca, passionné par les mystères des profondeurs marines, et Uma, jeune designer des Dolomites, étouffent chacun dans un monde de conventions sociales et d'attentes familiales. Lorsqu'ils se rencontrent par hasard à Milan, une évidence naît entre eux : celle d'une vie plus authentique, loin des rôles imposés. Entre regards volés, confidences et rêves d'ailleurs, ils découvrent un territoire invisible où liberté, désir et courage se mêlent. Mais quitter le monde auquel on appartient n'est jamais simple. Entre promesses, doutes et fuite vers l'inconnu, leur rencontre devient le point de départ d'un voyage intérieur autant que d'une aventure réelle. Au fil de leur fuite, ils croisent la figure singulière d'un artiste rêveur et explorateur de l'imaginaire, dont la présence semble ouvrir des passages vers d'autres façons d'habiter le monde, comme si certaines vérités n'apparaissaient qu'à ceux qui acceptent de regarder autrement. La recherche de l'invisible est l'histoire d'un seuil à franchir, celui qui sépare la vie que l'on nous destine de celle que l'on ose enfin inventer. Lucas Brat est né et a grandi à Venise. Son fils, son père et tous ses ascendants sont nés sur une île. Philippe Coudray est auteur de BD, notamment de la célèbre série L'Ours Barnabé, mais aussi illustrateur et peintre. Il est traduit notamment aux Etats-Unis et en Chine. Aux Editions Zeraq il est auteur avec son frère Jean-Luc de la série "Musées" . En 2026 cette série sera publiée en Chine aux éditions Unread. Expert en Cryptozoologie, il a écrit Guide des animaux cachés (2009), Expéditions bigfoot (2022) et A l'ombre du bigfoot (2025). Philippe Coudray vit à Bordeaux.

Par Philippe Coudray, Lucas Brat
Chez Zeraq (Editions)

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Auteur

Philippe Coudray, Lucas Brat

Editeur

Zeraq (Editions)

Genre

Récits de mer

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La Recherche de l'invisible

Philippe Coudray, Lucas Brat

Paru le 13/08/2026

100 pages

Zeraq (Editions)

13,90 €

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