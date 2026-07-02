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#Essais

Jouer, c'est travailler... en mieux !

Damien Roiland

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Pourquoi certaines équipes apprennent-elles plus vite, innovent-elles davantage et traversent-elles mieux les crises ? Parce qu'elles savent jouer. Le jeu n'est pas une distraction. Il est un accélérateur d'engagement, de coopération et de performance. Réunions, formation, recrutement, innovation, conduite du changement, management : l'esprit ludique transforme les organisations lorsqu'il est pensé avec méthode. A partir d'exemples concrets, d'expériences de terrain et d'outils directement mobilisables, cet ouvrage montre comment la gamification permet de libérer les talents, renforcer la créativité et redonner du sens au travail. A la croisée du management, de la pédagogie et de la philosophie, ce livre propose une conviction forte : les entreprises qui apprendront à jouer sérieusement seront celles qui sauront durablement performer.

Par Damien Roiland
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Damien Roiland

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Management

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Jouer, c'est travailler... en mieux !

Damien Roiland

Paru le 02/07/2026

136 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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