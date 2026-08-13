Dessiner son quotidien

Apprenez à dessiner tout ce qui vous entoure Voyagez de pièce en pièce, de fenêtre en fenêtre, de page en page, pour poser un nouveau regard sur votre environnement. Jérémy Soheylian vous guidera dans cette expédition progressive avec des pas à pas clairs et détaillés, en abordant toutes les notions fondamentales du dessin. Equipé seulement d'un feutre noir et d'un crayon à papier, vous entraînerez votre main de lignes droites en hachures et de hachures en jeux d'ombre et de lumière, posées sur des objets de plus en plus complexes. Les 100 exercices de cet ouvrage vous apprendront quels détails ajouter ou éluder pour raconter votre histoire, la manière d'inscrire des personnages dans vos décors, comment aborder la perspective pour donner du relief aux différents plans d'un paysage urbain vu par la fenêtre. Tout cela dans le confort de votre intérieur.