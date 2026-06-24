A l'heure où une pandémie bouleverse le monde, les élites orchestrent dans l'ombre un complot qui menace l'humanité. Agnès, Emmanuel et François, liés par l'amitié et la loyauté, découvrent l'ampleur de cette machination et son impact sur la société. Entre intrigues politiques, manipulations scientifiques et jeux de pouvoir, chaque décision devient cruciale. Tandis que la population navigue entre peur et confusion, les héros affrontent dilemmes moraux et choix décisifs. Pandémie est une plongée saisissante dans la fragilité de nos sociétés et la force de ceux qui refusent de céder.