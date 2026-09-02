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La Constitution commentée

Simon-Louis Formery

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Les indispensables mémentos de l'étudiant pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit ! Destiné aux étudiants et à tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement des institutions, cet ouvrage permet d'accéder directement au texte de la Constitution du 4 octobre 1958, avec des commentaires historiques, politiques et juridiques. L'analyse de la pratique des institutions et celle des jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat précisent la portée des dispositions constitutionnelles. Cet ouvrage s'est imposé comme une référence dans son domaine. Cette édition entièrement actualisée est conforme aux exigences de tous les examens universitaires et concours post-baccalauréat. Simon-Louis Formery est magistrat administratif honoraire. Il a longtemps enseigné le droit public et les institutions politiques à Sciences Po Paris.

Par Simon-Louis Formery
Chez Hachette

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Auteur

Simon-Louis Formery

Editeur

Hachette

Genre

Constitution

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La Constitution commentée

Simon-Louis Formery

Paru le 02/09/2026

192 pages

Hachette

11,90 €

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