Les portes du désir

Tête, coeur, corps : une expérience de l'harmonie sexuelle. Nous avons tous une façon singulière d'entrer dans la sexualité : certains par la tête, d'autres par le corps, d'autres encore par l'élan du coeur ou de l'esprit. Comprendre cette porte d'entrée intime - la nôtre et celle de notre partenaire - change tout, car c'est elle qui conditionne notre désir, notre disponibilité et notre manière de créer du lien charnel. Ce livre propose une nouvelle grille de lecture simple et puissante : les langages du désir et de la sexualité. En identifiant notre langage dominant et en apprenant à dialoguer avec celui de l'autre, nous ouvrons la voie à une sexualité plus consciente, harmonieuse et connectée. Un guide essentiel pour nourrir le désir, fluidifier la communication et faire circuler l'amour là où il naît vraiment : dans la rencontre vivante entre deux univers intimes.