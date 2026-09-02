Fondamentaux - La France du XIXe siècle

Cet ouvrage, qui offre une présentation synthétique du XIXe siècle français, est un outil indispensable pour les étudiants en licence d'histoire, les élèves de classes préparatoires littéraires, les étudiants des IEP. PLAN DE L'OUVRAGE1. Les débuts du parlementarisme (1815-1848). 2. Les lentes transformations de l'économie et de la société (1815-1848). 3. Le temps du romantisme. 4. La république hésitante (1848-1879). 5. Le temps des chemins de fer : réalités et illusions. 6. Les mentalités, entre tradition et positivisme. 7. L'enracinement de la République (1879-1914). 8. Economie et société de la fin des années 1870 à 1914. 9. Le foisonnement culturel de la fin du siècle et de la Belle Epoque. PIERRE ALBERTINI, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé d'histoire, est professeur en classe de Première supérieure au lycée Condorcet à Paris. Il a publié L'Ecole en France, du xix e siècle à nos jours (Hachette Supérieur, coll. : "Carré histoire").