Nous, les Sourds sportifs

A la suite des célébrations du Centenaire des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris de 1924, il est intéressant d'interroger la place du sport dans l'histoire et la construction identitaire des sourds. Le sport des sourds relève-t-il de l'expression d'un repli communautaire, d'une mise à distance vis-à-vis du monde entendant, ou bien constitue-t-il l'expression d'un entre-soi favorisant l'émancipation et la reconnaissance, une condition suffisante et nécessaire pour une véritable inclusion sociale et permettant un accès des sourds à une pleine et entière citoyenneté ? Cet ouvrage est l'occasion d'explorer les dimensions culturelles, sociales et politiques de la surdité, à travers l'analyse du sport des sourds et des organisations sportives. Il répond à ces interrogations en matière de sport et met en lumière, enfin, pourrait-on dire, le point de vue des sourds, de cette minorité linguistique invisible et souvent ignorée, dans tous les cas, malmenée par l'histoire.