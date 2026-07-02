Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Nous, les Sourds sportifs

Diane Bedoin, Didier Séguillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la suite des célébrations du Centenaire des premiers Jeux internationaux silencieux de Paris de 1924, il est intéressant d'interroger la place du sport dans l'histoire et la construction identitaire des sourds. Le sport des sourds relève-t-il de l'expression d'un repli communautaire, d'une mise à distance vis-à-vis du monde entendant, ou bien constitue-t-il l'expression d'un entre-soi favorisant l'émancipation et la reconnaissance, une condition suffisante et nécessaire pour une véritable inclusion sociale et permettant un accès des sourds à une pleine et entière citoyenneté ? Cet ouvrage est l'occasion d'explorer les dimensions culturelles, sociales et politiques de la surdité, à travers l'analyse du sport des sourds et des organisations sportives. Il répond à ces interrogations en matière de sport et met en lumière, enfin, pourrait-on dire, le point de vue des sourds, de cette minorité linguistique invisible et souvent ignorée, dans tous les cas, malmenée par l'histoire.

Par Diane Bedoin, Didier Séguillon
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Diane Bedoin, Didier Séguillon

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Technique et entraînement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous, les Sourds sportifs par Diane Bedoin, Didier Séguillon

Commenter ce livre

 

Nous, les Sourds sportifs

Diane Bedoin, Didier Séguillon

Paru le 02/07/2026

274 pages

Editions L'Harmattan

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336617305
9782336617305
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.