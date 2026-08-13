Maître d'oeuvre bâtiment

Concevoir un projet, piloter des études, encadrer un chantier, sécuriser ses responsabilités : le métier de maître d'oeuvre exige une maîtrise globale, à la fois technique, réglementaire et opérationnelle. Ce guide vous accompagne pas à pas dans toutes les phases d'un projet de bâtiment - de la conception à la réception - en donnant les clés pour comprendre la réglementation, structurer ses missions, dialoguer avec les bureaux d'études et gérer efficacement les marchés de travaux. Il propose une lecture claire des lots techniques, met en lumière les points de vigilance essentiels et intègre les enjeux actuels du secteur : BIM, performance environnementale, carbone, réemploi. Concret, structuré et directement exploitable, cet ouvrage est un véritable outil de travail pour sécuriser ses projets, anticiper les risques et gagner en efficacité au quotidien.