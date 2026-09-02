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Guinness World Records 2027

Guinness World Records, World recor Guinness

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Le Guinness World Records 2027 couvre une variété exceptionnelle d'univers et de sujets. Dès la couverture, il annonce la couleur... L'environnement est à l'honneur. GREEN PLANET - La planète verte dans toute sa diversité Arbres, fleurs, animaux verts, minéraux, héros horticoles, tardigrades... un chapitre spectaculaire et pédagogique. ETRES HUMAINS - Le potentiel humain dans toutes ses dimensions Des pages consacrées aux corps extraordinaires, aux familles incroyables, aux capacités physiques, aux modifications corporelles, etc. SCIENCE & TECHNOLOGIE - L'innovation et les prouesses technologiques Les tokamaks, les drones géants, les fusées, l'ISS, les objets les plus chers... HISTOIRE - Les records du passé Musées, pyramides, sports antiques, trésors archéologiques... RECORDMANIA : les fous de records La plus grande collection Zelda, les records de participation les plus dingues... ARTS & DIVERTISSEMENTS - Créativité et culture populaire Street art, loisirs créatifs, musique, cinéma, comédies musicales... KIDS ZONE - La section 100 % famille Objets géants, quiz, puzzles... Des idées de records spécialement pour les jeunes lecteurs. SPORTS - Les plus grands exploits sportifs internationaux Athlétisme, football, sports de cible, sports de raquette... Le chapitre incontournable des records. JEUNES TALENTS - Les jeunes héros du monde Portraits inspirants de jeunes surdoués, athlètes, programmeurs, artistes... Ils incarnents les valeurs de détermination et inclusion du Guinness Word Records. Et aussi : - Des records pour chaque jour de l'année : retrouvez celui qui a été établi le jour de votre anniversaire ! - Des photographies incroyables pour révéler les détails extraordinaires de notre monde (ISS, King Tut, tardigrades...). - Des comparaisons visuelles saisissantes : le plus grand dinosaure, la plus grosse pieuvre, le plongeon libre le plus profond ...

Par Guinness World Records, World recor Guinness
Chez Hachette

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Auteur

Guinness World Records, World recor Guinness

Editeur

Hachette

Genre

Dictionnaires divers

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Guinness World Records 2027

Guinness World Records, World recor Guinness

Paru le 02/09/2026

240 pages

Hachette

29,95 €

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