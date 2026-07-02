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Comprendre les coups d’état militaires en Afrique de l’Ouest

Ibrahima Cherif

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Cet ouvrage propose une analyse approfondie des coups d'Etat militaires en Afrique de l'Ouest, à travers les cas emblématiques de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Ces dernières années, cette région de l'Afrique a connu une succession de renversements de pouvoir, ainsi que de graves crises politiques, économiques, sociales et sécuritaires, survenues avant, pendant et après ces événements. Ces dynamiques ont porté atteinte aux droits humains et ravivé des tensions religieuses, régionales et ethniques. L'auteur met en lumière les causes multiples de ces bouleversements : l'instabilité politique, l'insécurité croissante, les fragilités économiques, la faiblesse des institutions, les frustrations populaires, les tensions identitaires, mais aussi influences extérieures. Ce livre insiste sur les conditions qui déterminent l'échec ou la réussite d'un coup d'Etat, ainsi que sur leurs conséquences, à la fois immédiates et durables, pour les populations locales. Au-delà du constat, le livre s'attache à examiner les liens entre coups d'Etat et processus de démocratisation, en mettant en évidence le rôle des armées, des élites civiles, des partis politiques, des groupes ethniques et des acteurs internationaux. En s'appuyant sur une approche comparative et interdisciplinaire, il offre une réflexion sur la fragilité des régimes ouest-africains et sur les pistes possibles pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans la région. A la croisée de l'analyse politique, de l'histoire et de la sociologie, cet ouvrage constitue une contribution scientifique essentielle à la compréhension des dynamiques qui façonnent l'Afrique de l'Ouest contemporaine et propose des recommandations pour prévenir la récurrence des coups d'état militaires.

Par Ibrahima Cherif
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Ibrahima Cherif

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

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Comprendre les coups d’état militaires en Afrique de l’Ouest

Ibrahima Cherif

Paru le 02/07/2026

364 pages

Editions L'Harmattan

37,00 €

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