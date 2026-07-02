Méthode de surveillance de la densité des moustiques et application en Afrique

Les moustiques sont des insectes hématophages avec un grand rôle dans la santé publique en raison de leur rôle dans la transmission de nombreuses maladies. Leurs piqûres provoquent non seulement une gêne pour les populations, mais constituent surtout un vecteur de propagation de maladies graves telles que le paludisme, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya, la maladie à virus Zika, la filariose lymphatique ou encore diverses encéphalites virales. A l'échelle mondiale, et particulièrement en Afrique subsaharienne, ces maladies causent chaque année des millions de cas et un nombre important de décès, le paludisme restant l'une des plus meurtrières, notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Dans ce contexte, la surveillance de la densité des moustiques constitue un élément fondamental pour la prévention et le contrôle des maladies transmises par ces insectes. L'étude des populations de moustiques permet d'évaluer les risques de transmission, de cibler les interventions de lutte antivectorielle et de mesurer l'efficacité des programmes de contrôle. Cette surveillance doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques écologiques des moustiques, les conditions environnementales, la géographie humaine et l'historique des épidémies dans les zones concernées. Cet ouvrage présente les dangers liés aux moustiques, leurs caractéristiques écologiques ainsi que les principales méthodes de surveillance de leur densité. Il met en lumière les méthodes standardisées utilisées en Chine et celles appliquées en Europe, en Amérique et en Afrique, tout en s'appuyant sur des études menées dans plusieurs pays africains afin d'illustrer l'adaptation des approches de surveillance aux réalités locales. Destiné aux chercheurs, aux professionnels de la santé publique et aux institutions académiques, ce livre constitue une référence pour renforcer la surveillance et la lutte contre les maladies transmises par les moustiques.