Réparation textile

DONNEZ UN SECOND SOUFFLE A VOS TISSUS ! Une déchirure n'est pas une fin mais une invitation à prendre soin de vos vêtements et tissus préférés. Que vous soyez novice ou ayez l'habitude de tenir une aiguille, ce guide vous donnera toutes les clés pour choisir le bon matériel et LA technique la plus adaptée à chaque situation. Il reprend les bases, comme recoudre un bouton ou remplacer un élastique, et détaille les techniques rares, comme les pièces incrustées ou le stoppage. Grâce à des pas-à-pas illustrés de nombreux schémas, apprenez à maîtriser la reprise, le rapiéçage, le remaillage, le speedweave... et toutes les réparations visibles ou invisibles sur différents types de textiles. Réparer devient à la fois un geste créatif, une manière de faire durer ses tissus et d'adopter une réponse concrète aux enjeux environnementaux.