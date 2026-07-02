L’enseignement supérieur au Sénégal

Le secteur de l'enseignement supérieur sénégalais, depuis des décennies, se trouve au coeur d'un débat constant visant à l'extirper des perturbations quasi annuelles qui le secouent. La question récurrente qui revient chaque année au coeur des débats est : va-t-on vers une année blanche ? Dans ce processus de recherche d'une place et d'un rôle qui tardent à s'affirmer pour ce secteur, et à ce tournant décisif de l'histoire de notre pays, les autorités politiques devraient bénéficier de recommandations réfléchies et raisonnées contribuant de manière efficiente à la résolution de manière holistique de cette situation de crise perpétuelle. Au regard du contexte géopolitique local et des perturbations chroniques liées, entre autres, au système LMD, à l'instabilité du calendrier académique et aux problèmes des bourses, il urge d'engager un processus de réforme systémique de notre système d'enseignement supérieur.
Par
Serigne Magueye Gueye Chez
Editions L'Harmattan
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